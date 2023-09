"Pensez à désinfecter vos trains" : la SNCF de nouveau interpellée sur la présence de punaises de lit à bord

Certaines lignes de la SNCF sont-elles infestées de punaises de lit ? C'est la question qui semble tarauder de plus en plus d'usagers alors que plusieurs signalements se sont succédés en l'espace de quelques jours. Le dernier en date, pas plus tard que ce dimanche 24 septembre, concerne un trajet Marseille-Paris, durant lequel un passager a signalé aux contrôleurs la présence du nuisible à bord.

"J’ai scruté chaque millimètre de mon siège pour m’assurer qu’il n’y en avait pas", explique un étudiant, témoin de la scène, auprès du Parisien qui s'est fait l'écho ce lundi de cette dernière alerte. "Un peu plus tard sur le trajet, le chef de bord annonçait que les passagers de cette voiture pourraient demander le remboursement intégral via un formulaire de réclamation", poursuit ce dernier, précisant que plusieurs personnes agacées sont descendues à la gare d’Avignon TGV après qu'il leur a été proposé de descendre à la prochaine gare pour prendre un autre train ou de se rendre au wagon-bar.