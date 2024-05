Pensez-y à deux fois avant d’envoyer ces émojis !

Les émojis, ces petits symboles que l’on s’envoie dans les messages, ont un sens caché. Comment comprendre l'art subtil de ces émoticônes et ne pas se tromper en les envoyant ? Voici quelques exemples d'icônes qui ont plusieurs niveaux de lecture.

Aujourd’hui, les émojis sont devenus une langue à part entière. Impossible d’envoyer un message ou de se lancer dans une conversation en ligne sans glisser l’un de ces petits symboles colorés dans le corps du texte. Ces icônes permettent d’exprimer toute une gamme d’expression, d’émotion, de sentiments, voire d’action. Toutefois, chaque émoji a une signification, parfois subtils, codés ou cachés qui peuvent être mal interprétés ou considérés comme offensants ou inappropriés.

Les émojis n’ont pas le sens que vous croyez 😏 🙂

C’est l’un des émojis les plus utilisés et souvent de la mauvaise manière, surtout par les générations les moins connectées. Que l’on ne s’étonne pas si votre adolescent se trouve embarrassé ou que votre collègue de bureau vous regarde de travers si vous lui envoyez ce symbole dans un message. Il est d’usage d’utiliser "😏", le "sourire au coin" dans un contexte de… séduction. Parmi les smileys qui peuvent parfois être mal compris entre générations, il y a aussi le "visage qui sourit légèrement" 🙂. On peut penser qu’il s’agit simplement d’un visage qui sourit, en réalité, pour la génération Z, cet émoji exprime le mépris ou l’absurdité. Bref, on est loin de la bienveillance.

Les émojis fruits à éviter

On connaît tous le sens caché du symbole aubergine et de l’émoji pêche. En revanche, saviez-vous que l’icône fraise ou l’icône poire ont aussi des symboliques cachées ? L’un désigne la poitrine d’une femme, l’autre désigne une situation de célibat. On évite de mettre ces symboles à la suite pour dévoiler le contenu de son panier après le marché du dimanche, votre interlocuteur pourrait comprendre autre chose. Par ailleurs, une étude menée par Adobe a révélé que le symbole aubergine, rendrait les personnes moins sympathiques.

Les émojis ambigus…

Il fait une chaleur étouffante, vous souffrez de la canicule, la climatisation ne fonctionne plus au bureau et vous glissez à votre boss "l’émoji qui a chaud"🥵, dans un mail ou une conversation pour lui signifier qu’il faudrait peut-être faire quelque chose ? Grosse erreur. Ce smiley au visage cramoisi qui tire la langue ne signifie pas qu’il meurt de chaud à cause de la température caniculaire… mais que quelqu’un vous donne chaud !

Ces émojis ont un sens politique…

Interrogée par Le Monde, Maria Candea, coautrice de l’ouvrage Le Français est à nous !, petit manuel d’émancipation linguistique explique que "les communautés culturelles, professionnelles, politiques vont s’approprier certains émojis plus que d’autres". Les symboles biceps 💪 ou explosion 💥 sont ainsi très utilisés par les groupes militants de la gauche radicale pour exprimer la lutte. Chez les supporteurs d’Emmanuel Macron, on retrouve principalement le drapeau européen, tandis que les sympathisants d’extrême-droite ont recours au drapeau français, à la grenouille ou encore à la fleur de lys.