Pensions de retraite : pourquoi certaines sont versées jusqu'à six mois en retard

Pour Martine, la vie paisible de retraitée attendra encore un peu. Cette ancienne employée de banque a arrêté de travailler le 1er janvier 2022. Problème : elle ne reçoit sa pension que depuis le 1er avril. "J’ai envoyé le dossier en temps et en heure et ils me disent qu’ils ne l’ont jamais reçu. Je me battrai jusqu’à ce qu’ils me payent mes trois mois, je suis désolée", clame-t-elle.

Un problème qu'elle n'est pas la seule à rencontrer : aujourd’hui, 14.500 retraités sont en attente de paiement, sur les 800.000 dossiers traités cette année. Des difficultés qui concernent surtout les retraités les plus modestes, car ce sont eux qui, le plus souvent, ont alterné entre périodes d’activité et de chômage.