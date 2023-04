Carburants : 9,1% des stations-service en difficulté, des régions plus touchées que d'autres

La situation est particulièrement tendue en Pays de la Loire, où la grève à la raffinerie TotalEnergie de Donges, en Loire-Atlantique, entre dans sa cinquième semaine consécutive. Trois départements voient plus de 20% à 30% de leurs stations manquer d'au moins un type de carburant (essence et/ou diesel) qu'elles proposaient le mercredi 1er mars, d'après des données gouvernementales analysées par l'AFP. Il s'agit de l'Indre-et-Loire (30,5%), de la Mayenne (26,8%) et de la Loire-Atlantique (21,9%).

La situation est encore plus tendue en Ile-de-France, notamment dans le Val-de-Marne (44%), en Essonne (42,3%), dans les Yvelines (32%) et à Paris (30,9%). Cela s'explique par le fait que les deux raffineries normandes stratégiques pour son approvisionnement, celle d'Esso-ExxonMobil à Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) et le site voisin TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher, ont stoppé leur production depuis plusieurs jours. Leurs stocks de carburants sont néanmoins pleins.