Pénurie de carburants : le point sur la situation ce jeudi 20 octobre

La mobilisation dans les raffineries et dépôts, qui ont conduit à de multiples pénuries, semble en effet s'essouffler. La grève a été levée chez Esso-ExxonMobil la semaine passée. Côté TotalEnergie, après trois semaines de blocages, les salariés du site "Flandres" à Mardyck et de La Mède ont décidé mercredi soir de reprendre le travail au moment où les équipes de nuit devaient prendre leur quart. Quelques heures plus tôt, la fin de la grève avait été votée à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique). Le mouvement de protestation a "seulement" été reconduit à la raffinerie de Gonfreville (Seine-Maritime) et au dépôt de Feyzin (Rhône), a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur national de la CGT pour TotalEnergies.