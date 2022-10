Pénurie de carburant : "150 grévistes" arrivent-ils à "bloquer" la France ?

Le mouvement social dure et pèse sur le quotidien des Français. Entre les files d'attente interminables pour arriver à la pompe, les stations-service vidées à sec et des secteurs d'activité entier à l'arrêt, la colère se fait de plus en plus forte au sein de la population. Dernière cible de certains mécontents : les grévistes eux-mêmes. D'abord accusés de trop gagner, ils sont maintenant pointés du doigt pour leur illégitimité. "Les 150 personnes des raffineries prennent les Français en otage", a ainsi dénoncé ce dimanche 16 octobre Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef.