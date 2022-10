Combien gagnent les salariés des raffineries en grève ? Le vrai du faux sur la guerre des chiffres

Dans le communiqué de presse diffusé dès dimanche, les choses sont on ne peut plus claires. "La rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de TotalEnergies en France en 2022 est de 5000 euros par mois, intéressement participation compris" et de "4300 euros par mois hors intéressement". Des chiffres qui s'appuient sur les revenus des seuls "2053 opérateurs de raffinerie", nous précise un porte-parole de l'entreprise. Et qui sont corroborés par ceux que l'on trouve dans le dernier bilan social du géant pétrolier pour l'année 2021. On y découvre que le salaire annuel des "ETAM" les "Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise" était de 51.004 euros en moyenne en 2021, soit 4250 euros mensuels, primes comprises. Somme à laquelle il faut ajouter les 5038 euros versés en moyenne au titre de la participation et de l'intéressement. Ce qui fait un total de 4670 euros de revenus mensuels pour l'année 2021.