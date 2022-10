Pénurie de carburants : comment l'État peut-il agir pour débloquer les raffineries ?

Pour des millions de Français, faire le plein est devenu un vrai casse-tête. Depuis début octobre, le nombre de stations-service ne distribuant plus de carburant ne cesse d'augmenter. En cause : un mouvement de grève engagé fin septembre pour des revendications salariales. Les blocages dans les raffineries et dépôts de carburant entraînent des tensions sur l'approvisionnement depuis plus de deux semaines, même si le gouvernement se veut optimiste. Que peut-il faire ?

Outre la libération des stocks stratégiques, décidée début octobre, et l'appel de l'exécutif à mettre les différents acteurs autour d'une table pour ouvrir les négociations, l'État dispose de plusieurs moyens d'action. "L'État a dans ses mains le pouvoir de réquisition s'il le veut", a rappelé ce lundi matin l'eurodéputé François-Xavier Bellamy (LR), au micro de franceinfo. "Cela doit conduire le gouvernement à discuter de manière très ferme avec la CGT. Si l'État le voulait, il aurait la base légale pour contraindre les salariés de TotalEnergies à reprendre le travail."