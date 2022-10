Pénurie de carburants : qu'est-ce qu'une "grève préventive" ?

C'est un terme rarement utilisé pour désigner un mouvement social. Depuis le début du mois d'octobre, plusieurs raffineries et dépôts de carburant sont à l'arrêt à la suite de grèves, initiées notamment par la CGT. Des grèves qualifiées de "préventives" par plusieurs responsables politiques et syndicaux, dont la présidente du groupe Renaissance (ex-LaREM) à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, et le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. En cause ? Un mouvement social organisé avant les négociations avec la direction.

"La CFDT n'est pas tellement pour les grèves préventives", expliquait la semaine dernière le patron du syndicat au micro de France inter. "Elle est plutôt pour agir au moment où" la discussion s'ouvre, explique-t-il. Cette grève est lancée "alors que les négociations doivent s'ouvrir le 15 novembre, et il y a eu un accord de branche", poursuit celui qui "assume" de dire qu'il n'y avait pas nécessité d'entamer ce mouvement social, et accuse la CGT de "décider de ne pas vraiment négocier".