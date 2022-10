Pénurie de carburants : les aides à domicile réclament un accès prioritaire à l'essence, "un besoin vital"

Dans ce contexte tendu, où chacun tente de tirer son épingle du jeu et d'effectuer son plein, plusieurs professionnels se retrouvent en difficulté dans l'exercice de leur métier. C'est notamment le cas des aides à domicile intervenant chez les personnes âgées. D'ores et déjà, certains intervenants, tributaires de leur voiture, "ne peuvent plus assurer leurs visites" et "doivent prioriser leurs interventions", s'est alarmée la Fédération du service aux particuliers (FESP), qui représente les entreprises privées du secteur, dans un communiqué. Faute de carburant, "certaines personnes vont rester alitées. L'essence est un besoin vital", a martelé le président de cette organisation, Brice Alzon.