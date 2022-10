Pénurie de carburants : les salariés des raffineries risquent-ils des sanctions s'ils refusent leur réquisition ?

Si les fonctionnaires peuvent être réquisitionnés afin de garantir la continuité d'un service public, le droit n'étend pas les réquisitions au secteur privé. À une exception près : que l’arrêt de l’activité porte atteinte à l’intérêt public. "En application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet dispose d’un pouvoir de réquisition des biens et des services en cas d’urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police", résume le ministère du Travail, sollicité par TF1info.

C’est précisément dans cette situation que nous nous trouvons actuellement, et sur la base de ce texte qu'agit le gouvernement. Qui dit cadre légal dit également sanctions en cas de non-respect, comme le note l'avocate en droit du travail au barreau de Paris Fatima Belghomari. Au site Actu, elle fait remarquer qu'un refus peut constituer un délit passible de 10.000 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement.