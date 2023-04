Carburants : la grève levée à la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher, les stations encore très perturbées

Cela devrait avoir pour conséquence, dans les prochains jours, de remettre à niveau les cuves des stations-services en pénurie d'au moins un carburant. Le 7 avril, à la veille du week-end de Pâques, environ 5% des stations au niveau national se trouvaient en situation de pénurie d'au moins un carburant. La situation reste plus particulièrement compliquée en région parisienne, avec 20 à 40% de stations qui manquaient en majorité de sans-plomb. Mardi 11 avril, le site collaboratif Pénurie Mon Essence recensait 195 stations en rupture totale de carburant et 1516 en rupture partielle. Plus que lundi.