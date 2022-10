Pénurie de carburants : quelles sont les professions prioritaires ?

Par exemple, le préfet de l’Aisne a réservé une file prioritaire dans certaines stations de son département, entre 7h30 et 18h. Trois catégories de métiers sont concernées : "Les personnes dépositaires de l’autorité publique (services de police et de gendarmerie, administration pénitentiaire, justice, etc.) ; les services d’urgence et de secours (SDIS, SAMU, SMUR, etc.), le personnel médical et paramédical (médecins, pharmaciens, infirmières, aides-soignants, etc.)". Dans l’Oise, ces files prioritaires sont réservées seulement aux professionnels de santé, sur présentation d’un justificatif et dans la Somme, aux "services de sécurité et de secours afin d'assurer leurs missions prioritaires".