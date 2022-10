Pénurie de carburants : sites en grève, stations-service en rupture… le point sur la situation ce samedi

Le gouvernement a réquisitionné des salariés sur certains sites, et le travail a repris dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies, après un accord conclu pour la hausse des salaires et négocié la semaine dernière entre deux syndicats et la direction. Deux sites continuaient toutefois leur grève : Gonfreville, en Normandie, et Feyzin, en Auvergne-Rhône-Alpes.

À Gonfreville (Seine-Maritime), le mouvement est reconduit "jusqu'au 27 octobre", jour où TotalEnergies doit annoncer ses résultats du troisième trimestre, "à moins que la direction ne nous contacte avant", a annoncé Ludovic Desplanches, élu CGT. La grève a aussi été prolongée au dépôt de carburants de Feyzin (Rhône). Au niveau national, la CGT a appelé à deux nouvelles journées de grève interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre après celle de mardi.