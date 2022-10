Pénurie de carburants : grève reconduite au dépôt pétrolier de Feyzin, six salariés réquisitionnés

Toujours selon le représentant de la CGT, on compte entre 120 et 130 salariés sont en grève. Dans le même temps, il indique que six membres du personnel, grévistes ou intérimaires, ont été réquisitionnés. "La détermination des grévistes est intacte", a-t-il affirmé, estimant que les réquisitions réalisées à l'initiative de la préfecture s'opéraient "sans respect du code du travail".