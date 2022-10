Le jour où... la France a utilisé la force pour débloquer les dépôts de carburants en 2010

Les stations-service vont-elles être réapprovisionnées par la force ? Près de deux semaines après le début des grèves pour les salaires dans plusieurs dépôts de carburant, la CGT et FO ont annoncé ce mardi la poursuite du mouvement, malgré la pression du gouvernement. Si la situation ne s'améliore pas "très vite", l'exécutif entend "débloquer, rouvrir l'accès aux centres de dépôt et aux raffineries, et ensuite réquisitionner le personnel adéquat", a prévenu ce mardi matin son porte-parole, Olivier Véran, sur RTL.

Une situation similaire est déjà arrivée il y a plus d'une décennie, en octobre 2010, au moment de la réforme des retraites voulue par Nicolas Sarkozy. À quelques jours du vote du projet de loi repoussant l'âge légal à 62 ans par le Parlement, les syndicats se mobilisent et bloquent plusieurs raffineries. La situation s'envenime. Plus d'une station-service sur quatre n'est plus approvisionnée.