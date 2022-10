Pénurie de carburants : les intoxications dues au siphonnage multipliées par cinq

Siphonner du carburant n’est pas bon pour la santé. Si cette phrase prête à sourire, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et les Centres antipoison l'ont rappelé ce vendredi. Ils ont en effet assuré que le nombre d’intoxications à la suite d’un siphonnage de carburant a été multiplié par cinq en l’espace de quelques jours.

En effet, il a été observé, par les Centres antipoisons, qu’il y avait eu une multiplication par cinq du nombre d’intoxications à cause de cette pratique dangereuse depuis le début du mois d’octobre et les pénuries de carburants liées aux grèves dans les raffineries. L’ANSES a tenu à rappeler que lorsque vous videz le réservoir d’un véhicule en aspirant à l’aide d’un tuyau, vous prenez le risque d’ingérer du carburant. Et qu'il s'agisse de gasoil ou de l’essence, cela peut provoquer une intoxication. Les véhicules qui ont été le plus touchés par ces "vols de carburants" ont été des engins agricoles, véhicules routiers et les tondeuses à gazon.