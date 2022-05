Pénurie de moutarde, serpent, fan de la reine... Les 5 vidéos étonnantes de la semaine du JT de TF1

Pour fêter les 15 ans de son outil "Street View" sur Google Maps, Google a dévoilé cette semaine le classement des 10 lieux qui y sont les plus visités dans le monde et en France. Et ce deuxième palmarès révèle une surprise : derrière la tour Eiffel qui truste la première place, mais devant le Musée du Louvre, l'Arc de Triomphe ou Disneyland Paris, on trouve... le Serpent d'Océan, une sculpture installée sur une plage de la station balnéaire de Saint-Brévin les Pins, en Loire-Atlantique. Google ne sait pas expliquer pourquoi cette œuvre d'art rencontre un tel succès virtuel, mais sur place, on se réjouit :