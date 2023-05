Pénurie d'enseignants : l'académie de Versailles organise un "job dating" pour recruter des contractuels

Éducation nationale cherche professeurs des écoles désespérément. Pour faire face à la pénurie d'enseignants, l'académie de Versailles organise tout au long de la semaine, et pour la deuxième année consécutive, des rendez-vous de recrutement massif de contractuels en prévision de la prochaine rentrée.

Objectif : compenser les postes non pourvus à l'issue du concours du CRPE, alors que le nombre de candidats admissibles est inférieur au nombre de places vacantes. Au total, 500 postes sont à pouvoir pour les écoles maternelles et élémentaires dans les quatre départements en tension de l'académie, à savoir les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise.