Père Noël : quels sont ses autres noms à travers le monde ?

Malgré des similitudes et des racines communes, on observe, partout dans le monde, différents "livreurs" de cadeaux à Noël. La sorcière "Befana", "Santa Klaus", "Babbo Natale"... Qui sont les différents homologues du Père Noël à l’international ?

Tous les enfants du monde n’attendent pas le Père Noël le soir du 24 décembre. Même s’il est le plus célèbre à endosser la lourde responsabilité de distribuer les précieux présents lors des fêtes de fin d'année, il existe bien d’autres personnages, tout aussi mythiques et iconiques, pour gâter les enfants partout à travers le monde.

Saint-Nicolas puis Santa Klaus

L’ancêtre direct du Père Noël est Saint-Nicolas. Il continue d’être célébré le 6 décembre dans le nord et l’est de l’Europe depuis le Moyen Âge : "Sankt Nikolaus" en Allemagne, "Sint Nicolaas" aux Pays-Bas, "Svyatoy Nikolay" en Russie, "Swięty Mikołaj" en Pologne. On dit que le Saint est chargé de punir les enfants mal élevés, et de récompenser les enfants sages, un peu comme le Père Noël le soir du 25 décembre.

Lorsqu’ils s’installent aux États-Unis, les Néerlandais emmènent avec eux leur "Sinter Klaas", qui y devient "Santa Klaus". Celui-ci a même inspiré la célèbre marque de soda Coca-Cola pour une campagne de publicité mythique. En 1931, l’illustrateur Haddon Sundblom l’habille même aux couleurs de la bouteille en verre, en rouge et blanc, même s’il apparaissait déjà dans ces couleurs avant l’association à la firme.

Le Père Noël a de la concurrence

Père Noël devient "Pai Natal" en portugais, et "Papa Noel" en portugais brésilien, des expressions qui restent donc très proches de nos sonorités, le portugais étant une langue latine. On retrouve la traduction littérale "Father Christmas" pour les anglophones, également très proche de l’expression en français. Les langues les plus sportives n’auront pas de difficulté à prononcer "Weihnachtsmann" en allemand ou encore "Samichlaus" en dialecte suisse pour désigner le vieux barbu. C’est un peu plus simple en italien : les langues ne risquent pas de fourcher, car Père Noël se dit tout simplement "Babbo Natale". Ce bonhomme est un peu moins généreux que son homologue français, puisqu’il est accompagné de "Befana". La "Befana" est, selon la traduction littérale, une "vieille sorcière" chargée d’offrir aux enfants les plus sages des cadeaux, les plus turbulents ne se contentant que de simples morceaux de charbon…

Les petits Espagnols, eux, ne recevront pas la visite du Père Noël le soir du 24 décembre. Ils devront attendre la livraison des Rois mages le 6 janvier pour enfin pouvoir déballer leurs cadeaux. Pas non plus de Père Noël pour les petits Norvégiens, qui de leur côté recevront la visite d'un autre barbu. C’est le lutin "Julenissen", reconnaissable à son chapeau rouge et à sa longue barbe blanche qui est chargé de livrer les présents en Norvège. En revanche, en Russie, ni visite du Père Noël, ni des Rois mages, ils reçoivent la visite de "Ded Moroz", littéralement "Grand-Père Gel", le 7 janvier. Le 25 décembre étant un jour banal sur le calendrier grégorien russe, les enfants n'ont coutume de ne recevoir de cadeaux qu'à cette date.