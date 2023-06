Permis de conduire dès 17 ans : les jeunes conducteurs sont-ils plus dangereux sur la route ?

Ces statistiques laissent à penser que les personnes âgées ne sont pas nécessairement les plus dangereuses sur la route, comme le pensent nombre d'automobilistes. Il y a toutefois un seul indicateur qui ne dépeint pas les 18-24 ans comme la catégorie la plus à risque : celui qui s'intéresse aux responsables d'accidents mortels à temps égal passé sur la route. Selon les chiffres de l'Onisr, ce sont les 85 ans et + qui sont les exposés, devant les 18-24. Cela signifie que si un nombre identique d'individus de ces deux classes d'âge prenait la route durant une durée identique, les séniors seraient à l'origine du plus grand nombre d'accidents mortels.

Notons enfin que les plus jeunes forment une catégorie "plus sinistrée que la moyenne", comme en témoigne un comparateur d'assurances. En pratique, "25% des 18-25 ans ont déclaré entre 1 et 5 sinistres dans les trois dernières années. C’est 7 points de plus que les 56-65 ans".