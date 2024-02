Des visites médicales obligatoires sont-elles déjà imposées aux automobilistes dans de multiples pays d'Europe ?

L'eurodéputée écologiste Karima Delli ne cache pas son soutien à l'instauration d'une visite médicale à intervalles réguliers pour les automobilistes. Une mesure qui a déjà été instaurée chez plusieurs de nos voisins européens, assure l'élue. C'est en effet le cas au Portugal, en Italie, mais aussi en Finlande ou en Belgique. Avec l'instauration – ou non – de limites d'âge.

Cette semaine, les eurodéputés se réunissent à Strasbourg. Ils sont notamment invités à se prononcer sur la révision des règles relatives au permis de conduire dans les pays de l'UE. Parmi les mesures à l'étude et qui pourraient être adoptées, on retrouve l'instauration d'examens médicaux obligatoires à intervalles réguliers. Tous les 15 ans, il serait ainsi indispensable de consulter un médecin afin de conserver son permis. Un Français l'ayant obtenu à 18 ans devrait ainsi obtenir un renouvellement à 33, 48, 63, et 78 ans. Etc.

Membre du groupe écologiste et au Parlement européen et président de la commission Transports, Karima Delli affiche son soutien à une telle mesure. À deux jours du vote, qui doit intervenir le 28 février, elle explique que la France gagnerait à voir sa législation évoluer. Elle imiterait ainsi plusieurs de ses voisins : "Italie, Espagne, Pays-Bas, Danemark le font déjà, alors pourquoi pas nous", lance-t-elle.

Une Europe divisée sur la question

Quelle est la réglementation en vigueur ailleurs chez les 27 ? Pour le savoir, TF1info a sollicité les représentants des commissions "transports" au sein du Parlement européen et de la Commission européenne. lls renvoient unanimement vers un document synthétique réalisé en 2017, réalisé à l'époque pour le compte de la Commission européenne. Ce rapport, ainsi que son annexe, dresse un état des lieux à date de la législation en vigueur ailleurs sur le Vieux continent.

On observe tout d'abord que la France n'est pas le seul pays à n'exiger aucun suivi médical des automobilistes. Si en Allemagne ou Belgique, le document administratif est à renouveler au bout de 10 ou 15 ans (pour lutter entre autres contre contrefaçons), la validité du permis n'est pas davantage remise en cause que dans l'Hexagone. La Pologne, Malte ou encore la République tchèque n'ont pas non plus instauré de contrôles médicaux. Le rapport de la Commission note que les pays qui adoptent cette ligne de conduite mettent généralement en avant "la charge administrative et financière pour les citoyens", leur souhaite de "consacrer les ressources disponibles aux contrôles médicaux prioritaires", ainsi qu'un manque d'éléments scientifiques venant prouver une efficacité sur la sécurité routière.

À l'inverse, plusieurs de nos voisins ont bien instauré des contrôles médicaux, comme l'explique Karima Delli. En Italie, pays cité par l'eurodéputée, une visite chez le médecin est nécessaire tous les 10 ans jusqu'à 50 ans, puis tous les 5 ans entre 50 et 70 ans. Cet intervalle se réduit encore par la suite : 3 ans entre 70 et 80 ans et 2 ans après 80 ans. Des contrôles visuels, auditifs et physiques sont réalisés. La réglementation espagnole, quant à elle, prévoit que les permis de conduire de type B sont valables 10 ans, jusqu'à ce que le conducteur atteigne 65 ans. À partir de cet âge, le renouvellement doit être effectué tous les 5 ans.

Les Pays-Bas ne prévoient quant à eux pas d'examens médicaux avant 75 ans. À partir de cet âge, ils deviennent nécessaires tous les 5 ans, voire moins en cas de pathologie évolutive. Un fonctionnement assez similaire à celui du Danemark ou de la Finlande, qui ont fixé une limite d'âge légèrement inférieure, à 70 ans.

Si le texte qui va être discuté à Strasbourg peut évoluer, il est peu probable que sa version finale prévoit des dispositions aussi contraignantes que celles en vigueur au Portugal. Au sein de l'UE, il s'agit du pays avec la législation la plus stricte : un examen est ainsi obligatoire à 40, 50, 65 et 75 ans. Les Portugais plus âgés doivent ensuite l'effectuer tous les deux ans.

