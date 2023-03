Permis de conduire : le passage bientôt facilité ?

Une plateforme unique sur les aides existantes, davantage d'examinateurs, et l'usage du compte formation élargi : l'Assemblée nationale examine lundi une proposition de loi Renaissance pour faciliter le passage du permis de conduire.

Il s'agit de "rendre le permis moins cher, plus simple et plus rapide", fait valoir l'auteur du texte, Sacha Houlié, président de la commission des Lois de l'Assemblée, qui veut envoyer "un message aux jeunes". Il constate que "le coût de l’acquisition du permis de conduire atteint désormais 2.000 euros, voire davantage, avec de fortes disparités territoriales" et que les délais d’obtention se sont "allongés".