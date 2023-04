Une vidéo montre-t-elle la CGT mimant un acte de violence envers Emmanuel Macron ?

Il suffit maintenant d’observer la démonstration de l’équipe néozélandaise, face à la France il y a neuf ans, pour se rendre compte de la grande similitude dans les gestes. La simulation d’un égorgement est bien présente dans cette danse, comme ici lors d’une autre rencontre. Venant des Maoris, peuple indigène de Nouvelle-Zélande et représentant la force et l’unité d’une tribu, le haka est traditionnellement repris sur le terrain par les All Blacks, pour impressionner l’équipe adverse avant un match.

Le fameux haka de la CGT, lui, a bien été réalisé à Perpignan le 23 mars dernier. La presse locale, comme La Dépêche, a évoqué l’événement, survenu peu de temps avant que le cortège contre la réforme des retraites ne s’élance. La CGT a d’ailleurs déjà détourné la danse néozélandaise pour un happening dans des manifestations. En janvier 2020, des hakas avaient été recensés dans les cortèges contre la première version de la réforme des retraites.