Perpignan : des patients laissés dehors sur des brancards, faute de places disponibles aux urgences ?

Sur les réseaux sociaux, une vidéo cumule depuis le 1 octobre plus de 5 millions de visionnages et choque de nombreux internautes. Dans cette courte séquence, on observe une dizaine de patients allongés sur des brancards, attendant à l'extérieur des urgences qu'une place se libère afin d'être pris en charge. Sur ce qui ressemble à un parking, les membres du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) les accompagnent et patientent à leurs côtés.

Ces images, présentées comme tournées au centre hospitalier de Perpignan, illustrent le résultat de "dizaines d'années d'austérité dans nos hôpitaux publics en 20 secondes", déplore le Parti communiste. Elles sont également dénoncées par plusieurs députés de la Nupes ou par des personnalités comme l'acteur Pierre Niney. Ce dernier s'est lancé dans un plaidoyer pour la défense des services publics, demandant "un lit pour chaque urgence, un enseignant pour chaque classe, un budget pour chaque caserne".