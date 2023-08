Retours de vacances : panne entre Hendaye et Bordeaux, trafic SNCF perturbé

Depuis son application mobile, La SNCF informe que d’importants retards et suppressions de trains sont à prévoir, en ce jour de chassé-croisé estival et de fortes chaleurs. La Gironde et les Landes sont des départements placés en vigilance jaune canicule. Il faut compter jusqu'à 4h de retard pour les TGV INOUI circulant entre Labouheyre et Ychoux. À la mi-journée, six TER ont été supprimés, laissant de voyageurs sans solution.