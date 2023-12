Pet-sitting : cinq applications pour faire garder son chien

Le chien supporte difficilement la solitude plus de quelques heures. Il a besoin de sortir et d'interagir avec des humains plusieurs fois par jour. Quand les journées de travail s'éternisent, il faut trouver un pet-sitter pour s'en occuper.

Avoir un chien est un engagement fort sur le long terme qui demande du temps tous les jours. Sans cela, l'animal s'ennuie et peut devenir destructeur. Si vous manquez de temps ou vous absentez de longues journées entières, faire appel à un pet-sitter devient indispensable. Pour vous aider à faire garder votre chien au quotidien, voici cinq applications à découvrir.

Emprunte mon toutou : une solution presque gratuite pour faire garder son chien

La plateforme en ligne Emprunte mon toutou met en relation les propriétaires de chiens et des bénévoles amoureux de ces animaux. On y trouve facilement une personne de confiance (identité vérifiée par le site, commentaires) pour promener son chien ou passer du temps avec lui. Il suffit de s'inscrire, de choisir un pet-sitter, de le rencontrer et de lui confier votre toutou. L'abonnement coûte seulement 5 € par mois au propriétaire du chien et comprend une assurance vétérinaire en cas de problème pendant une garde. Très avantageuse en comparaison du pet-sitting classique (une dizaine d'euros par visite d'une heure environ), cette offre vous permet même de rencontrer des personnes de votre quartier et de tisser des amitiés autour de votre amour partagé pour les chiens.

Il existe aussi des groupes spécialisés locaux sur les réseaux sociaux comme Facebook. Vous pourrez y trouver un particulier bénévole ou rémunéré.

Quatre applications pour trouver un dog-sitter

Pendant votre journée de travail, un dog-sitter peut venir à votre domicile pour rendre visite à votre chien, le faire jouer et sortir, le nourrir, lui donner ses médicaments, l'emmener faire une longue promenade… Ainsi, votre compagnon à quatre pattes trouvera le temps moins long et vous serez rassuré.

Si vous vivez dans une grande ville de l'Hexagone, vous pouvez vous inscrire sur l'application Gudog. Elle référence les dog-sitters de votre localité qui proposent des services de garderie de jour à leur domicile (à partir de 15 € par jour) ou de promenade (30 à 60 minutes) avec aller et retour chez vous. Vérifiant soigneusement le profil des prestataires, elle englobe également une assurance vétérinaire en cas de problème.

Selon le même principe, Yoopies vous met en relation avec des pet-sitters près de chez vous. Vous choisissez la prestation et la réservez directement sur le site. Holidog et Animaute sont aussi des plateformes en ligne à connaître quand on cherche un pet-sitter de confiance.