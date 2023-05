"Covidé", "Instagrammable", "Infonuagique"... Découvrez les nouveaux mots du petit Larousse et du Robert

Des nouveautés, il y a en a aussi dans l'assiette. En cas de creux, vous pouvez manger un bibimbap, une spécialité coréenne composée "de riz, de légumes sautés et de viande, généralement surmontée d'un œuf au plat et assaisonnée de piment". Ou encore un mochi, un "petit gâteau sphérique" venu du Japon, "à base de pâte de riz gluant, généralement aromatisé ou fourré de pâte de haricots rouges". Mais veillez au nutri-score, ce "logo apposé sur l'emballage d'un produit alimentaire transformé ou d'une boisson non alcoolisée, pour permettre d'en évaluer facilement les qualités nutritionnelles, grâce à un code de couleurs et de lettres".

Alors que Paris accueillera dans un peu plus d'un an les Jeux olympiques et paralympiques 2024, le breakdance fait son entrée dans les disciplines. Les danseurs sont appelés des breakeurs, indique le Larousse. Une épreuve parfaitement instagrammable, nouveau mot pour décrire "un lieu, un objet, un événement qui, par sa beauté ou son originalité, est digne d'être photographié et amplement partagé sur le réseau social Instagram". Mais attention à ne pas être malaisant, adjectif pour qualifier ce qui "suscite la gêne".