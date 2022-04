Fermeture de Fessenheim : quelle augmentation des émissions de CO2 ?

Du côté de RTE, en charge du réseau de transport d'électricité français, on appelle aussi à la nuance. Si à court terme, "il est possible que production d’électricité soit moins décarbonnée", en raison notamment d'importations plus élevées, "il est difficile de donner un chiffre car tout dépendra du niveau de consommation d’électricité". Un hiver très doux serait en effet synonyme de besoins modérés et permettrait ainsi à la France de survenir en grande partie à ses besoins avec une production locale. Il ne serait donc pas nécessaire de multiplier les importations d'énergie étrangères et notamment allemandes, beaucoup plus polluantes.

"À long terme", insiste RTE, "il faut aussi garder en tête que l'objectif des autorités est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans ce que l'on nomme le mix énergétique." Celle-ci doivent en effet constituer 50% de la production à l'horizon 2050. Conséquence de cette planification, les émissions doivent chuter, et ce dès les prochaines années. À l'horizon 2025-2026, les émissions de CO2 générées par la production de l'énergie consommée en France doit être quasiment divisée par deux, comme en témoigne le graphique suivant.