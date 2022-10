Peut-on dire que le plan de sobriété "commence à porter ses fruits" ?

Ensuite, la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité, qui court depuis des mois, n’est pas étranger au comportement des Français. C’est aussi ce que remarque le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie (CREDOC), qui évoque une sobriété "contrainte" et non choisie. Ce qui peut paraitre contradictoire, puisque la sobriété ne peut pas être subie. Il s’agit, dans ce cas-là, de précarité énergétique, et cela concerne 12 millions de Français.

Dès lors, cette flambée des prix de l’énergie trouve déjà ses effets dans la société. "65% des ménages ont opéré des changements de comportements pour faire face à la hausse des prix qui touche le pays depuis l’automne 2021. En particulier, les déplacements ont été réduits, le thermostat a été baissé, la diversité alimentaire amoindrie pour 44% de la population", pointe le CREDOC.