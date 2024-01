Peut-on donner tous les restes de table à manger aux poules ?

Comme les humains, les poules ont besoin d’une alimentation variée. En tant qu’omnivores, elles consomment de nombreux restes de table. Mais, il vaut mieux rester prudent, car ces animaux au système digestif fragile supportent mal certains déchets de cuisine.

Protéines, vitamines et oligo-éléments se révèlent indispensables à la poule pour être en pleine forme et offrir de bons œufs frais. En plus des céréales ou des graines, les volailles raffolent des insectes qu’elles trouvent dans l’herbe. Elles apprécient également les épluchures et les restes de table. En plus de diversifier les apports nutritifs, il s’agit d’une manière d’éviter le gaspillage alimentaire.

Quels restes pouvons-nous donner aux poules ?

Pommes, poires, melons, prunes, pêches… ces fruits conviennent bien aux cocottes. Elles sont aussi friandes de légumes crus ou cuits (navet, salade, carotte, courgette, chou, épinard…), à condition qu’ils ne soient pas salés. Les légumes en conserve tels que le maïs ou la macédoine se consomment, mais uniquement s'ils sont bien rincés.

Au rayon laitier, les poules peuvent manger des restes de fromage et des yaourts natures. Les volailles aiment également le pain sec ou ramolli dans de l’eau, accompagné ou non d’un peu de viande ou de poisson. On fait attention aux arêtes et à ce que la viande ne soit pas crue pour éviter les vers. En revanche, on limite la quantité de charcuterie.

Les féculents (riz, pâtes, lentilles, blé…) s’inscrivent sans problème au menu, au même titre que les coquilles d’huîtres, d’œufs ou d’escargots. Ces dernières sont riches en calcium.

Ce qu’il ne faut pas donner à des poules

De manière générale, on proscrit la nourriture périmée et le sel. En plus des aliments salés, on évite soigneusement les plats préparés, industriels ou trop gras. Les poules ne supportent pas le chocolat, le café et encore moins le marc. Au niveau des légumes, on bannit les pommes de terre crues et les épluchures de leur alimentation. Comme pour la plupart des animaux, elles s’avèrent toxiques. Le céleri, les haricots secs et l’avocat (chair et peau) doivent aussi être écartés ainsi que les peaux d’agrumes, de bananes et de kiwi.

De l’eau fraîche, des cailloux et une gamelle spéciale

Pour que la paix règne au poulailler, il faut aussi prévoir de l’eau fraîche à volonté ainsi que de petits cailloux. Ils permettent de réduire en poudre la nourriture picorée. Les poules mangent plutôt en petites quantités et à heures fixes. Il vaut mieux respecter ces habitudes alimentaires.

Il est conseillé de disposer les restes de table dans une gamelle spéciale pour les poules. Ne les laissez pas traîner au sol auquel cas cela risque d’entraîner des maladies. Et avant la tombée de la nuit, retirez les gamelles encore remplies afin de ne pas attirer les rats.