Peut-on imposer un régime vegan à son chat ?

Le chat est un carnivore strict. La nourriture carnée est au centre de son régime alimentaire naturel. Priver le chat de viande et le rendre vegan est donc une mauvaise et dangereuse idée.

Limiter, voire supprimer la viande de notre régime alimentaire contribue à la sauvegarde de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, faut-il imposer le véganisme à nos animaux de compagnie ? Carnivore strict, le chat ne saurait supporter un tel régime. On vous explique pourquoi, avec des conseils pour les propriétaires vegans qui voudraient modifier l'alimentation de leur compagnon à quatre pattes.

Le chat : un carnivore strict

Contrairement au chien qui est plus omnivore que carnivore et pourrait se contenter d'un régime végétarien pourvu qu'il reçoive tous les nutriments dont il a besoin, le chat est un vrai carnivore. N'ayant pas vraiment évolué depuis sa domestication (ou, plus justement, son apprivoisement) il y a au moins 11 000 ans d'après le Muséum National d'Histoire Naturelle, le félin a conservé ses instincts et ses besoins de prédateur. La nourriture carnée est donc vitale pour le chat moderne comme elle l'était pour ses ancêtres sauvages. En effet, les carnivores stricts tels que le chat ont un système digestif plus rapide qui ne peut fonctionner correctement s'il doit assimiler des glucides complexes et des fibres, plus longs à digérer.

Par ailleurs, le chat a notamment besoin de taurine, un acide aminé présent dans les protéines animales (et non dans les protéines végétales). Son absence dans son alimentation l'expose à de graves affections cardiaques et oculaires. Certes, on pourrait supplémenter l'animal afin d'en éviter le manque, mais la meilleure source de taurine reste la viande. De plus, un régime végétarien ou végétalien provoquerait une alcalinisation de l'urée et rapidement une insuffisance rénale.

Notez aussi que combler les besoins alimentaires du chat avec des végétaux contraindrait à lui fournir de telles quantités de nourriture que son appareil digestif ne le supporterait pas. Enfin, le chat est un animal qui trouvera le moyen par lui-même de compléter les manques dans son alimentation. Comment ? En allant chasser des proies (rongeurs, oiseaux, petits reptiles) ! Outre le carnage écologique sur son territoire, cela expose votre félin au parasitisme (les chats qui mangent couramment des lézards ont de bonnes chances d'attraper des vers intestinaux) et aux dangers de l'extérieur (accident, chute depuis le balcon d'un appartement, bagarre avec les congénères ou des chiens…).

Comment concilier véganisme et propriété d'un chat ?

Consistant à bannir toutes les protéines animales de l'alimentation, voire à ne plus profiter de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'exploitation animale, le véganisme ne convient donc pas aux chats, pour toutes les raisons précitées. Obliger votre félin à appliquer vos convictions reviendrait donc à méconnaître ses besoins fondamentaux tels qu'explicités dans le Certificat d'Engagement et de Connaissance des besoins spécifiques de l'espèce que tout futur propriétaire doit signer avant l'adoption (selon l'Article I de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021) comme celui de la SPA, et à le maltraiter. Vous êtes totalement libre d'être vegan, mais vous devez absolument respecter le régime carnivore de votre félin, en lui fournissant au moins des croquettes pour chats, à compléter d'eau fraîche à volonté et éventuellement de nourriture humide (pâtée, bouchées…). En revanche, vous pourrez réduire l'impact environnemental de son alimentation en sélectionnant des produits de qualité fabriqués localement, en soutenant le circuit court et les petits commerçants.