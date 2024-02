Peut-on interdire à un voisin de se garer devant son portail ?

Le stationnement d'un voisin devant son domicile est à l'origine de nombreux litiges. Si la loi n'interdit pas spécifiquement à un voisin de se garer devant chez vous, des règles encadrent le stationnement dans l'espace public. Voici les solutions qui s'offrent à vous pour empêcher votre voisin de bloquer votre entrée.

Votre voisin a la fâcheuse manie de venir se garer devant chez vous. Sa voiture bloque votre porte d'entrée ou bien votre garage, et cela dure depuis un moment. Cela est souvent une source de conflit et provoque bien des litiges chaque année. Quels sont les recours qui s'offrent à vous ? On vous explique tout.

Que dit la loi ?

Rien n'interdit le voisin de se garer devant chez vous. En revanche, vous pouvez trouver un soutien du côté du Code de la route qui encadre le stationnement sur la voie publique. Les articles R.417-10 et article R.417-11 interdisent le stationnement face à une entrée carrossable et les stationnements sur le trottoir, car ils sont considérés comme gênants, abusifs ou dangereux. De ce fait, il n'est pas possible de se garer sur un passage piéton ou à la sortie d'un virage. Par ailleurs, une entrée carrossable est signalée par un abaissement du trottoir donnant accès à une propriété privée depuis un espace public. Un garage privé, une porte d'accès ou un portail sont des entrées carrossables.

Dans quel cas un stationnement est considéré comme gênant ou abusif ?

La loi distingue trois types de stationnement gênant. Il est seulement jugé "gênant" et il est toléré s'il n'occasionne qu'un léger trouble pour la circulation. C'est le cas si votre voisin gare sa voiture devant votre porte d'entrée. Il est "très gênant" lorsqu'il perturbe véritablement la circulation, par exemple sur un passage piéton. Le stationnement est considéré comme "dangereux" s'il est une menace pour la sécurité, comme sur un passage à niveau. Enfin, un stationnement est dit abusif lorsque le véhicule est garé sur la même place pendant sept jours consécutifs. Les stationnements gênants, dangereux ou abusifs sont des infractions sanctionnées par une amende forfaitaire de 35 euros. Cette somme monte à 75 € en cas de retard de paiement.

Quelles procédures ?

S'il se gare devant votre entrée carrossable de manière régulière, vous pouvez lui demander de changer de place et de régulariser la situation. Avant d'alerter la police, il est conseillé de tenter une discussion verbale ou bien de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception. Si votre voisin ne veut rien entendre et continue de se garer devant votre entrée carrossable ou que le stationnement est considéré comme "très gênant", vous pouvez contacter les services de gendarmerie ou de police pour faire constater l'infraction. Il est aussi possible d'entamer des poursuites judiciaires. Dans ce cas, il est conseillé de prendre des photos et de joindre la lettre recommandée à votre dossier. Par ailleurs, pour prévenir les stationnements gênants, vous pouvez demander à votre mairie d'installer un panneau d'interdiction de stationner.