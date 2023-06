EN IMAGES - "Pride des banlieues" : des milliers de personnes défilent dans les rues de Saint-Denis

Mais surtout, tous se sont réunis pour revendiquer leur droit de s'exprimer dans ces quartiers dans lesquels il est parfois plus difficile d'affirmer son identité. Auprès de l'AFP, Evan Abon, 23 ans, déplore les craintes qui rythment son quotidien, à Colombes. "Il y a certaines choses que je ne me permets pas de faire, comme m'habiller de façon extravagante", témoigne-t-il, citant certains endroits où il ne se sent "pas safe".