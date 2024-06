Le concours du chien le plus moche s'est déroulé samedi en Californie. C'est un pékinois qui a remporté le premier prix, soit 5000 dollars. Les organisateurs espèrent sensibiliser le public sur l'importance de l'adoption.

Oscar Wilde disait que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Ill en est de même pour la laideur. Aux États-Unis se tient un concours annuel pour trouver le chien le plus moche au monde. Cette année, c'est Wil Thang, un vieux pékinois, qui remporte les lauriers. Sa maîtresse, elle, repart avec 5000 dollars dans la poche.

Cette laideur venue tout droit de la West Coast avait déjà participé cinq fois au concours avant d'enfin savourer la victoire. Atteint de la maladie de Carré, ou distemper, lorsqu'il était chiot, la croissance de ses dents a été entravée et de ce fait, sa langue pend en permanence. Il présente aussi des troubles musculaires à la jambe.

Wil Thang, un vieux pékinois, enfin vainqueur après cinq participations - AFP

"Imparfaitement parfaits"

Rome, un carlin handicapé. - AFP

La deuxième place sur le podium a été décernée à Rome, un carlin de 14 ans en fauteuil roulant. C'est la première fois que son humain, Michelle Grady, l'inscrit au concours et ils repartent déjà avec un chèque de 3000 dollars. "J'adore que [cette compétition] représente les chiens imparfaits - imparfaitement parfaits" se réjouit la gagnante auprès de la BBC.

Daisy May : "les autres ne voient pas la beauté que je vois en elle." - AFP

Elle porte une robe blanche et une assurance hors pair : c'est Daisy May, une ancienne chienne de la rue âgée de 14 ans. Contrairement aux deux autres gagnantes, sa propriétaire, Elisabeth Witehouse, est venue avec l'espoir que son canin ne soit pas sélectionné. "Je pensais qu'elle serait la plus belle des chiens laids. Mais il se trouve que les autres ne voient pas la beauté que je vois en elle", soupire-t-elle.

Si le concours est en apparence frivole, il est organisé dans le but de sensibiliser les gens à l'adoption d'animaux domestiques. Il s'agirait, selon les organisateurs, "de passer un bon moment avec des personnages incroyables et de montrer au monde que ces chiens sont, en réalité, beaux !". Parmi les membres du jury, on retrouve des personnalités locales comme Fiona Ma, trésorière de l'Etat de Californie.