Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 16 février

▶️ INFO TF1-LCI - Les premières déclarations de Pierre Palmade en garde à vue

Depuis son lit d'hôpital, Pierre Palmade a commencé à parler aux enquêteurs. Il se dit "ravagé" d'avoir détruit des vies et exprime des sentiments de honte et de remords. D'après les informations de TF1-LCI, il a expliqué ne pas se souvenir de l'accident et reconnait avoir pris plusieurs drogues, notamment de la cocaïne et de la 3MMC, avant de monter dans sa voiture.

▶️ Grève du 16 février : une mobilisation en baisse

En pleines vacances scolaires, à l'exception de l'Ile-de-France et de l'Occitanie, la mobilisation était en baisse, les syndicats se projetant vers le 7 mars, où ils ont promis de "mettre la France à l'arrêt". Selon les premiers chiffres de mobilisation, livrés par les syndicats, ils étaient 1.3 million partout en France.

▶️ Assia M., retrouvée découpée aux Buttes-Chaumont, était portée disparue depuis le 31 janvier

Après la découverte de morceaux d'un corps lundi et mardi au parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris lundi et mardi, le profil de la victime commence à s'éclaircir. Il s'agit d'Assia, 46 ans. Elle vivait avec sa famille dans un HLM non loin du centre-ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Son mari a signalé sa disparition aux autorités début février.

▶️ VIDÉO - "J'ai mal à ma France" : les fromages tricolores exclus du top 10 des meilleurs du monde

Publié lundi par le guide de voyage gastronomique Taste Atlas, dont le siège se trouve en Bulgarie, un classement exclut les fromages français du top 10. Le premier, à savoir le reblochon, n'arrive qu'en 13ᵉ position ! De quoi faire bondir nos concitoyens.

▶️ Après le Super Bowl, Rihanna déterminée à sortir son nouvel opus "cette année"

La chanteuse de la Barbade pose avec son compagnon A$AP Rocky et leur fils de neuf mois en couverture du Vogue britannique. L’occasion pour la star, enceinte de son deuxième enfant, de se confier sur ses premiers mois de maternité. Mais aussi de parler de son autre bébé : un opus que ses fans attendent depuis sept ans.