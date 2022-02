Piles bouton : en cas d'ingestion, "la rapidité est essentielle", alerte la HAS

Une pile bloquée dans l'œsophage est une urgence vitale, qui requiert une endoscopie digestive haute "sans délai". Si la pile est dans l’estomac, une endoscopie digestive est parfois nécessaire, précise un communiqué commun avec la Société de toxicologie clinique (STC). "La rapidité de réaction de chacun est essentielle car, même en cas de doute, l'ingestion d'une pile bouton constitue une urgence", soulignent la HAS et la STC.

Mais jusqu'alors, aucune recommandation ne définissait "précisément" la prise en charge des enfants en France, ce qui pouvait entraîner des pratiques hétérogènes sur le territoire. Pour le grand public, il est recommandé de laisser l'enfant à jeun sans tenter de le faire vomir et d'appeler le 15 ou un centre antipoison, rappelle le communiqué. Pour les professionnels, auxquels les recommandations sont déclinées avec des questions-réponses et arbres de décision, la HAS et la STC relèvent par exemple que la radiographie du thorax est l'examen de référence pour confirmer l'ingestion d'une pile et en déterminer la localisation.