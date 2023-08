Pôle emploi : les données personnelles de 10 millions d'inscrits en vente sur le darkweb

Une enquête a été ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris pour introduction et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Pôle Emploi avait affirmé que cette fuite de données concernait "les personnes inscrites en février 2022 et les personnes en cessation d’inscription depuis moins de 12 mois soit potentiellement 10 millions de personnes".

"Le fichier de février 2022 que nous avons pu identifier et qui nous a permis de remonter au prestataire victime de cet acte de cybermalveillance contient le nom, le prénom, et le NIR (numéro de Sécurité sociale). Aucune autre information sensible (mail, téléphone ou coordonnées bancaires) ne figure dans ce fichier. Notre prestataire ne dispose d’ailleurs pas de ces informations", a précisé vendredi à l'AFP la direction générale de Pôle Emploi.