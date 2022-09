Vétustes, énergivores et (très) coûteuses : comment rouvrir les piscines qui ont fermé ?

Ainsi, à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), voilà bientôt une semaine que les 6300 habitants trouvent leur piscine porte close. Au grand dam de ceux qui s'étaient déjà inscrits. "C'est compliqué quand on a calé les sports pour les enfants en début d'année", se plaint une riveraine dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Pour Bernard Morilleau, le maire de la commune, cette situation prête à confusion : "On leur dit 'chers usagers, vous ne pouvez plus venir à la piscine' mais on n'annonce pas de date, rien du tout."

Difficile donc d'avaler la pilule, d'autant que la piscine la plus proche est à 12 kilomètres et n'a plus de créneaux pour accueillir des cours de natation. "Il y a 130.000 entrées dans cette piscine, dont 30.000 entrées par an pour les scolaires, et l'apprentissage de la nage pour moi, c'est quelque chose de vital, donc les scolaires sont aussi victimes de cette décision", regrette l'édile.