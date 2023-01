Alcool interdit, application numérique : que contient le plan chasse du gouvernement ?

Pour assurer le partage des espaces et une meilleure information des usagers de la nature, troisième axe du plan, le gouvernement annonce le lancement d'une application numérique d'État sur les lieux et temps de chasse. Lancée à l'automne 2023, elle permettra à chaque Français d'identifier les zones et horaires non chassés à proximité de chez lui. L'exécutif souhaite que dans chaque département, au moins un dialogue annuel soit organisé entre les usagers de la nature. Enfin, pour informer en toute transparence sur les incidents et accidents, l'État souhaite publier annuellement le bilan de l'accidentologie lié à la chasse.