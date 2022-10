Sobriété énergétique : les outils et aides publiques à disposition des entreprises

La Poste met à disposition des PME et TPE le programme Baisse les watts, doté de 26 millions d'euros, destiné à les sensibiliser à la consommation d'énergie. L'objectif : permettre aux sociétés de mieux visualiser leur consommation via un "carnet de bord Énergie", accessible en ligne, les accompagner grâce à un conseiller personnel et les former à l'amélioration de leurs performances. À terme, le gouvernement espère en faire "un vrai dispositif d'implication du parcours de la TPE/PME face aux enjeux énergétiques". Sont concernées les filières les plus énergivores, comme les commerces et artisanats alimentaires, mais aussi l'hôtellerie-restauration et les bureaux.

Par ailleurs, l'Ademe s'est aussi associée à la BPI pour mettre en place le dispositif Diag Eco-Flux, adressé aux entreprises de 20 à 250 salariés, en particulier les industries alimentaires, l'hôtellerie-restauration, l'artisanat ou encore le BTP. L'objectif : bénéficier de l'expertise de bureaux d'études spécialisés dans l'optimisation des ressources, comme l'énergie mais aussi l'eau par exemple, pour identifier les économies à réaliser et les pratiques à adopter pour devenir plus rentable et plus respectueux de l'environnement. La prestation est subventionnée à 50% par l'Ademe.

L'agence publique, toujours aux côtés de la BPI, propose par ailleurs d'accompagner les petites sociétés "issues de l’industrie, la distribution, la restauration et l’artisanat" via le programme "TPE & PME gagnantes sur tous les coûts". L'accent est porté sur la lutte contre le gaspillage d'énergie et d'eau et la réduction des déchets.