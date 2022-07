Plongeons à haut risque, victimes de fraude bancaire... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Un lotissement situé dans les Yvelines va être déconstruit et reconstruit, quatre ans seulement après sa sortie de terre, à cause d'un non-respect des règles d'urbanisme et de malfaçons. Le promoteur ne répond plus et les propriétaires, qui ne savent pas où ils iront pendant les travaux, sont dépités. À l'instar de Barbara, qui y a mis toutes ses économies et témoigne avec émotion.