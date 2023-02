EuroMillions : deux Français vainqueurs du jackpot activement recherchés par la FDJ

Problème : deux des 25 Français n'y croient toujours pas... Ou ne sont pas au courant. Dans un communiqué publié ce vendredi 24 février, la FDJ informe que "deux retardataires ne se sont pas encore manifestés". Il s'agit d'un joueur dans la Drôme, et d'un autre dans le Nord. Vous habitez dans ces départements et avez joué lors de cet événement spécial ? "Les codes gagnants sont F SGQ 57281 et F DDH 55659", informe la FDJ.