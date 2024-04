Plus d'un pharmacien agressé chaque jour en France en 2023

Avec 475 faits dénombrés l'an dernier, plus d'un pharmacien a été victime de violences par jour. Un chiffre en hausse de 30% par rapport à 2022, selon le baromètre de la sécurité réalisé par le Conseil national de l'ordre de la profession. Vols, injures, menaces et agressions physiques sont le lot quotidien de ces professionnels de santé.

Plus d'une agression de pharmacien déclarée par jour en 2023. D'après le baromètre de la sécurité réalisé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, révélé par Le Figaro, mardi 9 avril, 475 faits de violences envers ces professionnels de santé ont été recensés l'an dernier, contre 366 en 2022, soit un bond de 30% par rapport à 2022. Sur les cinq dernières années, 2023 signe un record, exception faite de 2020 où les violences avaient explosé (592 faits) en raison de l'épidémie de Covid-19.

Selon ce rapport, cette hausse significative des violences contre les pharmaciens est liée aux émeutes consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer. Des officines avaient été prises pour cible, saccagées et, parfois, incendiées. Ainsi, en juin, considéré comme le mois le plus critique, un pic du nombre d'agressions a été enregistré avec 92 faits dénombrés.

Un nombre d'agressions sous-évalué

Parmi ces 475 faits de violences en 2023, soit près de 40 par mois, outre les vols en série, les pharmaciens ont subi très régulièrement des atteintes aux personnes. Injures, menaces ou agressions physiques sont devenus leur lot quotidien. "On a une dame qui a perdu complètement le contrôle d'elle-même", raconte à LCI Yorick Berger, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Paris. "Elle a mis la pharmacie à sac, elle a jeté des présentoirs. Le soir, c'est son conjoint qui est venu à m'attendre à la sortie et me menacer".

Agressé deux fois, un pharmacien témoigne sur TF1 Source : TF1 Info

Des agressions dont le nombre est en deçà de la réalité. Chez les pharmaciens, seulement 34% d'entre eux disent avoir porté plainte en 2023. Une déformation justifiée par "le manque de temps, la peur des représailles, l'absence de l'identité de l'agresseur ou au contraire parce qu'il s'agit d'un patient connu, l'inutilité de déposer plainte".