Plus de 200 élus, dont Castaner et Retailleau, défendent la corrida et dénoncent "l'éco-totalitarisme"

218 élus "de sensibilités et territoires différents", dont Christophe Castaner et Bruno Retailleau, ont signé ce samedi sur le site du JDD une tribune pour défendre la corrida et autres "traditions" face à "l'éco-totalitarisme". Défenseurs et adversaires de la tauromachie se sont mobilisés, samedi à travers la France, avant un vote de l'Assemblée nationale sur une proposition de loi du LFI Aymeric Caron visant à abolir cette pratique. Rejetée mercredi en commission, elle a peu de chances d'aboutir. Son examen dans l'hémicycle est en principe prévu jeudi.