Plus de sans-abri en France : Emmanuel Macron a-t-il manqué à l'un de ses engagements ?

Pour y voir plus clair sur les engagements pris par le président de la République, il faut remonter au 27 juillet 2017. À l'époque, il profite d'un déplacement à Orléans et d'une cérémonie de naturalisation pour évoquer les questions d'intégration et d'immigration. L'accueil et la prise en charge des personnes immigrées sont évoqués dans son discours, de même que la situation des demandeurs d'asile. Dans son intervention, Emmanuel Macron assure que "la première bataille, c’est de loger tout le monde dignement". Il poursuit ainsi : "Je ne veux plus, d'ici à la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C’est une question de dignité, c’est une question d’humanité et d’efficacité là aussi."

Dans les médias, la reprise de ces propos a laissé place à diverses interprétations. Évoquait-il uniquement les personnes migrantes arrivant dans l'Hexagone ? Ou bien englobait-il dans son esprit l'ensemble de personnes sans domicile ? Une autre phrase du discours peut laisser planer le doute : "Je veux partout, et c'est l'immense travail que vous aurez à conduire, mais je sais que vous en avez la détermination partagée, partout, des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans les rues", lançait le chef de l'État.