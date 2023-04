Plus les femmes réussissent, plus elles divorcent

Il y a dix ans, une étude américaine du Bureau national de recherche en économie (Marianne Bertrand, Emir Kamenica et Jessica Pan, "Gender Identity and Relative Income within Households") avait déjà pointé que lorsque la part gagnée par la femme dépasse 50 % du revenu global du ménage, la compatibilité avec la longévité du couple est réduite, évoquant de fait un "plafond de verre" à ne pas dépasser. Il n'en demeure pas moins, selon les chiffres, que ce sont le plus souvent les femmes qui demandent le plus le divorce dans les pays occidentaux, que ces dernières gagnent plus ou non.