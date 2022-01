Plus simple et plus rapide, les députés disent "oui" au changement de nom

Changer de nom, ce sera bientôt plus facile. L'Assemblée nationale a donné son feu vert à un texte de "liberté" permettant de changer de patronyme, une fois dans sa vie, grâce à une simplification des démarches. La proposition de loi, portée par le député LaREM Patrick Vignal, "relative au choix du nom issu de la filiation" a été adoptée en première lecture, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 janvier, par 49 voix pour, 5 contre et 2 abstentions. Ce texte court, composé de quatre articles seulement, touche à travers le nom et sa transmission à un fondement de l'état-civil et de l'identité individuelle.

Cette loi "de liberté" donnera "un choix sans l'imposer" et "permettra de faire cesser des souffrances, d'apaiser des familles", a plaidé le député LaREM de l'Hérault. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a apporté son soutien "enthousiaste" à cette réforme qui permettra de répondre "à ces personnes qui supportent leur nom plus qu'elles ne le portent".