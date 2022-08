PMA : cinq questions sur l'"accès aux origines" du donneur, mis en place à partir du 1er septembre

Une nouvelle structure, une "commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur", mise en place par le ministère de la Santé, sera chargée de collecter les données dans un registre, de traiter les demandes et d'accompagner enfants nés de dons et donneurs. Elle est dissociée du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP), réservé aux enfants abandonnés ou confiés à leur naissance, car la loi a estimé que ces derniers n'avaient pas le même profil juridique et psychologique que ceux nés de PMA. Des renseignements sont à retrouver sur les sites dondovocytes.fr et dondespermatozoides.fr.