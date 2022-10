Pneus neige obligatoires : pas encore de sanctions, mais gare à votre assurance

Depuis 2021 et la Loi Montagne II, les automobilistes qui roulent dans les zones de montagne sont tenus d'équiper leurs véhicules de pneus neige, "toute saison", ou bien détenir des chaînes ou des chaussettes à neige dans leur coffre, même s'il ne neige pas. Cette année, on note que 34 départements seront soumis à cette obligation. Une amende de 135 euros est prévue si votre véhicule n'est pas équipé, mais le ministère des Transports a indiqué cette semaine que les sanctions ne seraient pas appliquées avant le 31 décembre. "La décision n'a pas été prise de prendre un décret créant la sanction", et ne le sera pas "au minimum" avant la fin de l'année, selon le ministère.